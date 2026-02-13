В Перми студентов начал обучать человекоподобный робот

На кафедре автоматики и телемеханики Пермский национальный исследовательский политехнический университет студенты получили возможность осваивать робототехнику на человекоподобной машине Арди. Робот умеет говорить, жестикулировать и менять выражение «лица», что позволяет отрабатывать сценарии человеко-машинного взаимодействия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Арди создан компанией Промобот на базе платформы Robo-C по заказу компании «Дабл Ю Экспо». Проект реализуется на фоне инициатив по ограничению закупок зарубежной образовательной робототехники и задачи войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году.

«Российская промышленность ставит перед собой амбициозную цель — войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Для этого нужно увеличить поставки и внедрение роботов в девять раз. Запуск и обслуживание роботов требуют квалифицированных кадров. Поэтому обучение робототехнике на отечественном оборудовании — стратегический приоритет», — отметил генеральный директор «Промобот» Максим Чугунов.

По его словам, работа студентов с российскими платформами позволит быстрее адаптироваться к промышленным задачам и специфике отечественного оборудования.

До недавнего времени будущие инженеры изучали робототехнику преимущественно на импортных образцах. В Пермском Политехе впервые выстроили образовательный процесс на российской платформе. С помощью Арди студенты программы «Автономные сервисные роботы» электротехнического факультета осваивают робототехнику, мехатронику, компьютерное зрение и технологии нейросетей.

Ключевым элементом проекта стал учебно-методический комплекс, включающий материалы базового и продвинутого уровней, а также SDK — набор профессиональных инструментов разработки. Он обеспечивает доступ к управлению роботом на уровне операционной системы ROS2. Это позволяет программировать не только навигацию и движения, но и сложные сценарии взаимодействия — речь, жесты и мимику.

«Умение работать с антропоморфными робототехническими платформами сегодня становится важным навыком, и внедрение их в образовательный процесс — стратегический шаг в подготовке инженеров будущего», — подчеркнул первый проректор ПНИПУ Александр Труфанов.

По его словам, такой формат обучения формирует у студентов не только профессиональные компетенции, но и системное мышление, а также способность создавать комплексные технологические решения для промышленности и сервисной сферы.

