Новую находку на Марсе можно объяснить лишь наличием жизни в прошлом

Astrobiology: в древних илистых породах Марса обнаружены алканы
ESA/DLR/FU Berlin

В 2025 году марсоход Curiosity обнаружил в древних илистых породах Марса длинноцепочечные органические молекулы — алканы. Их концентрация составляла всего 30–50 частей на миллиард, что само по себе не выглядело сенсацией. Однако новое исследование предлагает иной взгляд на эти данные. Работа опубликована в журнале Astrobiology.

Команда под руководством Александра Павлова из NASA Goddard Space Flight Center попыталась оценить, сколько органики могло быть в породе изначально — до того, как миллионы лет космического излучения разрушили большую ее часть.

Речь идет о так называемом камберлендском аргиллите (Cumberland mudstone), который, по оценкам ученых, пролежал на поверхности Марса около 80 миллионов лет. За это время интенсивная радиация должна была постепенно разложить органические соединения.

Используя данные лабораторных экспериментов по радиолизу — разрушению молекул под действием ионизирующего излучения, — исследователи рассчитали возможную исходную концентрацию предшественников алканов. По их оценке, она могла составлять от 120 до 7700 частей на миллион (ppm) — на порядки выше, чем фиксируется сегодня.

Особый интерес вызывает то, что обнаруженные алканы могут быть фрагментами длинноцепочечных жирных кислот. На Земле такие соединения в значительной степени — хотя и не исключительно — связаны с биологической активностью.

Ученые проанализировали возможные небиологические источники органики: занос межпланетной пылью и метеоритами, выпадение атмосферной органической дымки, гидротермальные процессы и реакции серпентинизации. Однако даже в совокупности эти механизмы, по их расчетам, не способны объяснить столь высокую предполагаемую исходную концентрацию.

«Мы полагаем, что такие высокие концентрации длинноцепочечных алканов трудно согласовать с известными абиотическими источниками органических молекул на древнем Марсе», — отметили исследователи.

Органические вещества на Марсе обнаруживаются уже не первый год. Главный вопрос сегодня — что именно они означают: следы потенциальной обитаемости прошлого или результат сложной, но полностью небиологической химии.

Ранее стало известно, почему на Марсе исчезла вода.
 
