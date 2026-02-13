Размер шрифта
В США воздушные шары приняли за дроны наркокартелей

WSJ узнала, что США применили лазер, спутав шарики с дронами наркокартелей
Таможенно-пограничная служба США (CBP) применила сверхсекретное лазерное оружие для сбития нескольких воздушных шаров, приняв их за беспилотники наркоторговцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, это привело к закрытию воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико.

WSJ пишет, что экспериментальная лазерная система, используемая американскими военнослужащими, может представлять «серьезную опасность для коммерческой авиации». Издание отмечает, что этот инцидент «на несколько часов вверг в хаос» Эль-Пасо и «вызвал бурю негодования» в Вашингтоне, особенно в Пентагоне. По данным газеты, чиновники пытались выяснить, «что произошло и кто виноват».

По словам законодателей и экспертов, которые ознакомлены с ситуацией, причиной конфликта стало недопонимание между Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), Пентагоном и Министерством внутренней безопасности (DHS) в отношении того, кто несет ответственность за нейтрализацию угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов над аэропортами и военными базами, и об использовании с этой целью лазерного оружия.

Ранее сообщалось, что в США закрыли воздушное пространство из-за лазера.
 
