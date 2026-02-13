В США назвали Украину полигоном для испытаний новых вооружений

Украина превратилась в полигон для испытаний новых военных технологий в режиме реального времени. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Украина превратилась в полигон для испытаний новых военных технологий в режиме реального времени. Все большее их количество сейчас производится внутри страны, в то время как европейские оборонные компании <…> не успевают поставлять продукцию в достаточном количестве», — отмечает издание.

Генеральный секретарь главной европейской отраслевой ассоциации оборонной промышленности ASD рассказал Bloomberg, что сейчас «главной задачей» является «определить скорость и масштабы производства вооружений».

12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США пообещали поставить Украине в 2026 году вооружения не менее чем на $12–15 млрд. Рютте отметил, что речь идет о вооружениях, которыми не обладают другие государства НАТО.

А 5 февраля постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Вашингтон будет поставлять Украине оружие до подписания мирного соглашения.

Также недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что у Германии почти не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

Ранее экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы выпускать оружие вместо ненужных машин.