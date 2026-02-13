Госсекретарь США Рубио хочет встретиться с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь Рубио: у нас наверняка будет возможность увидеться с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля. Об этом Рубио заявил журналистам перед выездом в Мюнхен, пишет CNN.

«Думаю, он будет там, и у нас есть возможность его увидеть. Полагаю, это есть в моем графике, хотя я не на 100% уверен, но считаю, что это произойдет», — отметил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что США хотят, чтобы боевые действия закончились, так как «люди страдают». Он также напомнил, что США «больше года упорно работают» над тем, чтобы положить конец конфликту.

13 февраля стало известно, что Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с сообщением о «меняющемся мире». После конференции Рубио намерен посетить Словакию и Венгрию, чтобы провести с ними переговоры по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

Также Зеленский сообщал, что Украина будет участвовать в работе Мюнхенской конференции.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может выйти из переговоров по Украине.