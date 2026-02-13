Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты и брать займы

Cyberbird: доля заявок от россиян со снятым самозапретом выросла на 13% за квартал
Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне все чаще снимают самозапрет на кредиты и возвращаются к заимствованиям. В четвертом квартале 2025 года доля заявок от клиентов со статусом снятого самозапрета в общем числе заявок выросла на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных аналитиков Cyberbird (есть у «Газеты.Ru»).

По оценке аналитиков, 40% таких заемщиков в конце года получили кредитные средства.

Тренд наметился еще в третьем квартале 2025 года и усилился к концу года. В компании связывают это с сезонным спросом на кредиты перед новогодними расходами, а также с тем, что отменить самозапрет стало проще: сделать это можно не только через «Госуслуги», но и в МФЦ. В Cyberbird отметили, что россияне нередко устанавливают самозапрет спонтанно, чтобы защититься от мошенников или от лишней долговой нагрузки, а снимают уже при реальной необходимости, воспринимая его как гибкий инструмент, а не жесткое ограничение.

Аналитики также уточнили, что при рассмотрении заявки виден статус самозапрета и факт его снятия, даже если клиент обращается к кредитору впервые. При этом в четвертом квартале 2025 года доля заявок от заемщиков с действующим самозапретом выросла на 27% по сравнению с третьим кварталом. Самозапрет снимают не все: часть клиентов после первого отказа к повторной заявке не возвращается.

«Говорить однозначно о мошеннических попытках здесь нельзя, сейчас массового фрода с этой стороны мы не отмечаем. Самозапрет остается серьезным барьером для мошенников: текущие требования к его снятию не позволяют быстро сделать это стороннему лицу, что может подталкивать злоумышленников к более изобретательным уловкам. В 2026 году мы ожидаем роста использования сложных мошеннических схем, включая социальную инженерию и компрометацию пользовательских устройств», — прокомментировала гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

Ранее было названо число россиян, оформивших самозапрет на кредиты.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!