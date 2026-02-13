Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты и брать займы

Россияне все чаще снимают самозапрет на кредиты и возвращаются к заимствованиям. В четвертом квартале 2025 года доля заявок от клиентов со статусом снятого самозапрета в общем числе заявок выросла на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных аналитиков Cyberbird (есть у «Газеты.Ru»).

По оценке аналитиков, 40% таких заемщиков в конце года получили кредитные средства.

Тренд наметился еще в третьем квартале 2025 года и усилился к концу года. В компании связывают это с сезонным спросом на кредиты перед новогодними расходами, а также с тем, что отменить самозапрет стало проще: сделать это можно не только через «Госуслуги», но и в МФЦ. В Cyberbird отметили, что россияне нередко устанавливают самозапрет спонтанно, чтобы защититься от мошенников или от лишней долговой нагрузки, а снимают уже при реальной необходимости, воспринимая его как гибкий инструмент, а не жесткое ограничение.

Аналитики также уточнили, что при рассмотрении заявки виден статус самозапрета и факт его снятия, даже если клиент обращается к кредитору впервые. При этом в четвертом квартале 2025 года доля заявок от заемщиков с действующим самозапретом выросла на 27% по сравнению с третьим кварталом. Самозапрет снимают не все: часть клиентов после первого отказа к повторной заявке не возвращается.

«Говорить однозначно о мошеннических попытках здесь нельзя, сейчас массового фрода с этой стороны мы не отмечаем. Самозапрет остается серьезным барьером для мошенников: текущие требования к его снятию не позволяют быстро сделать это стороннему лицу, что может подталкивать злоумышленников к более изобретательным уловкам. В 2026 году мы ожидаем роста использования сложных мошеннических схем, включая социальную инженерию и компрометацию пользовательских устройств», — прокомментировала гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

