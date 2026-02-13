Размер шрифта
Гладков попросил белгородцев снять камуфляж

Гладков призвал жителей Белгородской области не носить камуфляж в приграничье
Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не носить камуфляжную и военную одежду. Обращение появилось в аккаунте главы региона в Max.

Гладков назвал эту просьбу сложной, но аргументировал ее мерами безопасности, призвав помнить, что «враг крайне коварен».

«Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме», — написал он.

Накануне мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон. Как рассказал Гладков, мужчину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На месте атаки повреждено частное домовладение — посечен фасад, выбиты окна в доме и хозпостройке, добавил глава региона.

В ночь на 12 февраля над территорией России сбили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 24 — перехватили в Белгородской области. В Брянской области уничтожили 21 цель, в Воронежской области — 19, в Тамбовской области — 13.

Ранее в Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар в колледже.
 
