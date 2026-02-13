Тайвань и США подписали соглашение о снижении тарифов

Тайвань и США подписали торговое соглашение о снижении тарифов. Об этом пишет издание Taipei Times со ссылкой на источники.

«После завершения переговоров Тайвань получит более выгодную ставку», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент Вашингтон ведет переговоры со многими странами одновременно.

2 апреля прошлого года президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа сократила торговый дефицит США до минимума за пять лет.