Херсон полностью остался без электричества

Подконтрольный Киеву Херсон полностью обесточен после взрывов
Ambidekstriy88/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Херсон полностью обесточен после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной Киевом администрации города Ярослав Шанько в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время специалисты выясняют причины отсутствия электричества в городе.

Вечером 12 февраля украинские СМИ сообщали о взрывах в городе. Издание «Страна.ua» писало, что по Херсону был нанесен удар, пожар произошел на местной АЗС.

В ночь на 13 февраля стало известно, что Одесская область на юге Украины частично обесточена, также фиксируются перебои с водо- и теплоснабжением.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты энергетической инфраструктуры. После атаки почти 2600 многоэтажек в украинской столице остались без тепла. Telegram-канал «Київ ІНФО» опубликовал видео с моментом мощного ночного удара по Киеву.

Ранее российские военные задействовали на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему.
 
