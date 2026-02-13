Ветер обвинили в повышении платы за отопление на 40% в Приморском крае

Министерство энергетики Приморского края в Telegram-канале заявило, что сильный ветер и понижение температуры стали причинами повышения платы за отопление на 30-40%.

«В январе на территории Приморского края зафиксировано значительное увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2025 года. Это связано с понижением температуры наружного воздуха и усилением ветра», — отметили в ведомстве.

Там указали, что в январе в Приморье зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии.

Кроме того, там подчеркнули, что увеличение итоговых сумм в квитанциях связано также с тем, что в них отражается совокупный счет за электроэнергию, теплоснабжение и вывоз мусора.

До этого Telegram-канал Baza писал, что россияне возмутились ростом цен на ЖКУ, поскольку в некоторых регионах стоимость подскочила вдвое. Жалобы на сильно растущие тарифы исходят из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам. По информации канала, в одном из жилых комплексов в Одинцово Московской области счет составил 19 тыс. руб. за двухкомнатную квартиру, раньше жильцы платили 11 тыс. руб.

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.