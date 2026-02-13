В Шотландии разорился «Хогвартс-экспресс» из Гарри Поттера

Шотландский «Якобитский экспресс», известный под названием «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, рискует прекратить работу в связи с финансовыми трудностями и спорами о безопасности. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.

Компания West Coast Railways (WCR), которой принадлежит экспресс, заявила, что расписания работы экспресса на 2026 год пока нет. Поезд ежегодно перевозил около 70 тыс. пассажиров.

Издание отмечает, что трудности компании начались после того, как в 2023 году перевозчик проиграл иск по вопросу безопасности дверей. В итоге суд потребовал поставить на двери вагонов центральные замки, что должно было обойтись компании в £7 млн.

«Якобитский экспресс» приносит экономике Шотландии около £19,3 млн ежегодно. В эту сумму входят доходы от продажи билетов. Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге», — говорится в публикации.

