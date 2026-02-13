Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Шотландии разорился «Хогвартс-экспресс» из Гарри Поттера

Sun: шотландский поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем
FilmStills.net/Global Look Press

Шотландский «Якобитский экспресс», известный под названием «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, рискует прекратить работу в связи с финансовыми трудностями и спорами о безопасности. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.

Компания West Coast Railways (WCR), которой принадлежит экспресс, заявила, что расписания работы экспресса на 2026 год пока нет. Поезд ежегодно перевозил около 70 тыс. пассажиров.

Издание отмечает, что трудности компании начались после того, как в 2023 году перевозчик проиграл иск по вопросу безопасности дверей. В итоге суд потребовал поставить на двери вагонов центральные замки, что должно было обойтись компании в £7 млн.

«Якобитский экспресс» приносит экономике Шотландии около £19,3 млн ежегодно. В эту сумму входят доходы от продажи билетов. Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге», — говорится в публикации.

Ранее Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Pad 2 Pro в стиле «Гарри Поттера».
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!