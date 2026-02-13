В Омске мужчина ударил подростка по лицу в автобусе за неоплаченный проезд

В Омске подростка выгнали из автобуса и ударили по лицу

В Омске школьника высадили из автобуса и ударили по лицу после того, как он не смог оплатить проезд из-за карты в стоп-листе, мать мальчика написала заявление в полицию. Об этом сообщается в группе «Омск Live» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 10 февраля. Подросток с друзьями возвращались с занятий, его транспортная карта оказалась в стоп-листе. По словам матери, кондуктор накричала на школьника и начала выгонять его из салона. Один из пассажиров силой вытащил компанию на остановке «Космос», вышел вслед за мальчиком и ударил его по лицу.

В мэрии Омска заявили, что провели служебную проверку. Кондуктор утверждает, что не проявляла грубости и не принуждала ребенка к выходу, а лишь разъяснила необходимость оплаты проезда. Администрация города подтвердила, что высаживать детей до 16 лет из транспорта зимой запрещено законом. Семья подростка обратилась в полицию.

