Общество

СМИ сообщили о массовой задержке рейсов в аэропортах Москвы

Baza: около 80 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за снегопада
Илья Питалев/РИА Новости

Около 80 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных аэропортов из-за сильного снегопада. Об этом сообщаетTelegram-канал Baza.

По информации журналистов, с полуночи во Внуково не мог вылететь 21 борт и еще 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Шереметьево, как пишет Baza, задержаны 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие. В Домодедово ожидали вылета 12 рейсов, 7 бортов не смогли сесть.

Накануне в столичный регион пришли сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, интенсивность снегопада будет схожа с январскими осадками. Отмечалось, что в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы.

На фоне непогоды Росавиация предупредила о возможных корректировках расписания в московских аэропортах. В пресс-службе ведомства добавили, что Минтранс, Росавиация и аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — усилили взаимодействие на фоне снегопада и неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах были задержаны около 50 рейсов.
 
