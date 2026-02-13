Размер шрифта
Общество

Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок

РИА: суд увеличил срок до 23 лет главарю террористической ячейки в Дагестане
Алексей Филиппов/РИА Новости

Апелляционный военный суд увеличил срок наказания главарю террористической группировки Арбахану Ахмедову, который изучал радикальную идеологию и практики терроризма в колонии в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в октябре 2024 года Ахмедова приговорили к 20 годам заключения за попытку подорвать здание правительства Ставропольского края.

Оказавшись за решеткой, как установило следствие, фигурант, вместе с другими участниками, стал членом террористической ячейки. Ахмедов был одним из старших в группе и регулярно проводил занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и террористических практик. Позднее он возглавил это сообщество.

Изучив материалы дела и по совокупности преступлений, Ахмедова приговорили к 23 годам заключения. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

До этого Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина Жавохира Уткирова к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке подрыва здания правительства Ставропольского края. Обвиняемый был арестован в декабре 2023 года. Потенциальный теракт был предотвращен действиями сотрудников ФСБ.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.
 
