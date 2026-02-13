Россиян призвали отложить поездки в Канаду

Посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости призвал российских граждан временно воздержаться от визитов в Канаду, а в случае опасности обращаться в посольство и генеральные консульства за защитой.

Дипломат уточнил, что тем россиянам, кто по работе, семейным или иным обстоятельствам вынужден находиться на канадской территории, важно не ослаблять бдительность и всегда быть начеку.

«При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить», — добавил посол.

11 февраля телеканал CBC News сообщил, что в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. 10 человек получили несовместимые с жизнью ранения, включая предполагаемого нападавшего. Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

