«Роскосмос» показал снежный циклон над Москвой

В корпорации «Роскосмос» сделали снимок снежного циклона над Москвой. Кадр опубликован в официальном Telegram-канале компании.

«Оперативно передавать данные о погоде, помогать составлять краткосрочные прогнозы и изучать состояние водоемов, проводить мониторинг условий для полетов авиации — все это могут совершать спутники «Электро-Л», — сказано в сообщении.

13 февраля около 80 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных аэропортов из-за сильного снегопада. Telegram-канал Baza писал, что с полуночи во Внуково не мог вылететь 21 борт и еще 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Шереметьево, как пишет Baza, задержаны 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие. В Домодедово ожидали вылета 12 рейсов, семь бортов не смогли сесть.

Накануне в столичный регион пришли сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, интенсивность снегопада будет схожа с январскими осадками. Отмечалось, что в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах были задержаны около 50 рейсов.