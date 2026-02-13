Размер шрифта
Назван самый желанный подарок на День всех влюбленных

«КИОН Строки»: книги стали самым популярным подарком на 14 февраля в России
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Книги снова стали одним из самых желанных подарков на День всех влюбленных. Это стало известно «Газете.Ru» благодаря исследованию книжного сервиса «КИОН Строки» и платформы идей для подарков Ohmywishes.

В пятерку самых востребованных произведений вошли: «Смешарики. История культовой Вселенной» Марии Корниловой, научпоп «Код цвета» Пола Симпсона, готический роман «Скорбь Сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) Марии Корелли, сборник хайку «Кошки японской поэзии» Исса Кобаяси и романтическое фэнтези «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. Причем абсолютным лидером среди любовных романов стала «Вариация» той же Яррос.

Аналитики выяснили, что женщины предпочитают эмоциональные, ироничные и чувственные истории, такие как «Вариация», «Исповедь скучной тетки» (Мари-Рене Лавуа), «Девушки после пятидесяти» и «Снежное Рождество в котокафе», которые затрагивают темы второго шанса, самоценности и гармонии.

Мужчины выбирают книги с напряженным сюжетом, необычными героями и жанровыми экспериментами, например, «Как помочь голодному оборотню», «Атлант расправил плечи» и «Самый опасный возраст».

За 2025 год книги сохранили в списках желаний 91 982 раза, что делает их одной из самых популярных категорий подарков. На втором месте — сертификаты в книжные магазины (свыше 38 000 сохранений).

Ранее сообщалось, что Уборщик из Калининграда стал fashion-блогером.
 
