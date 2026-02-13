Уборщик из Калининграда стал fashion-блогером

Уборщик из Калининграда Сергей Костенко, ставший популярным благодаря образам в стиле smart casual рассказал , что начинал вести fashion-блог для себя, но перед Новым годом сменил формат, который и стал вирусным в соцсетях. Об этом сообщает Афиша Daily.

По профессии Костенко — повар-кондитер, однако из-за сложных 1990-х карьера его карьера не сложилась. В 2014 году мужчина переживал тяжелый период в своей жизни: он оказался в реабилитационном центре для людей с алкогольной и наркотической зависимостью при общине евангельских христиан-баптистов, а затем принял крещение и стал активно участвовать в делах церкви.

Интерес к моде пришел к Сергею в 2021 году, когда он начал смотреть ролики fashion-блогеров в формате get ready with me («одевайся со мной»), а свою страницу мужчина запустил около полутора лет назад.

Сначала у Сергея было около 250 подписчиков, поскольку мужчина публиковал только фото готовых образов. Перед Новым годом калининградец начал показывать сам процесс создания луков — и за месяц охваты выросли, а аудитория увеличилась в десятки раз.

Блогер стремится изменить отношение мужчин к своему гардеробу и развеять миф о том, что выделяешься из толпы — это не важно. Он считает, что чувство стиля — это не врожденный дар, а навык, который можно приобрести. По его мнению, главное — это опыт и практика.

