Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Уборщик из Калининграда стал fashion-блогером

Уборщик из Калининграла Сергей Костенко стал звездой стиля благодаря соцсетям
Telegram-канал Канал стильного дяди

Уборщик из Калининграда Сергей Костенко, ставший популярным благодаря образам в стиле smart casual рассказал , что начинал вести fashion-блог для себя, но перед Новым годом сменил формат, который и стал вирусным в соцсетях. Об этом сообщает Афиша Daily.

По профессии Костенко — повар-кондитер, однако из-за сложных 1990-х карьера его карьера не сложилась. В 2014 году мужчина переживал тяжелый период в своей жизни: он оказался в реабилитационном центре для людей с алкогольной и наркотической зависимостью при общине евангельских христиан-баптистов, а затем принял крещение и стал активно участвовать в делах церкви.

Интерес к моде пришел к Сергею в 2021 году, когда он начал смотреть ролики fashion-блогеров в формате get ready with me («одевайся со мной»), а свою страницу мужчина запустил около полутора лет назад.

Сначала у Сергея было около 250 подписчиков, поскольку мужчина публиковал только фото готовых образов. Перед Новым годом калининградец начал показывать сам процесс создания луков — и за месяц охваты выросли, а аудитория увеличилась в десятки раз.

Блогер стремится изменить отношение мужчин к своему гардеробу и развеять миф о том, что выделяешься из толпы — это не важно. Он считает, что чувство стиля — это не врожденный дар, а навык, который можно приобрести. По его мнению, главное — это опыт и практика.

Ранее сообщалось, что шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан на фоне судов и Сабурова.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!