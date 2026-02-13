Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить

Россияне могут сэкономить 15-20% за счет экологичного потребления. Об этом «Газете.Ru» эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. По ее словам, например, можно не приобретать скоропортящиеся товары.

«Экологичное потребление основано на пересмотре подхода к вещам, которые мы покупаем и в каких количествах. В среднем с таким подходом можно снизить чек примерно на 15-20%. Первый принцип экологичного потребления — оптимизируйте количество покупок. Многие из нас склонны приобретать товары импульсивно, не задумываясь, для чего они нам и нужны ли они в таком количестве. К этому усиленно подталкивают маркетинговые акции: «три по цене двух», «вещь в подарок», «скидка на пятый товар в чеке» и т.д. Главное правило экономии – не покупать лишнего. Перед тем, как вы положите товар в корзину, – спросите себя: «А мне действительно это нужно?» — сказала Лакустова.

По ее словам, второе правило – ходите в магазин со списком покупок и старайтесь от него не отступать. Третье – не покупайте большие объемы скоропортящихся продуктов, посоветовала эксперт. По ее словам, такой подход не только поможет природе, потому что сократит количество вещей и отходов, которые впоследствии отправляются на свалку, но и сбережет ваши деньги. По статистике, каждый человек регулярно тратит на импульсивные покупки до 30% своего бюджета.

Второй принцип экологичного потребления — минимизируйте количество одноразовых вещей. По словам эксперта, людям может показаться, что одноразовое стоит очень дешево. Но секрет заключается в том, что это служит очень недолго и в итоге обходится дороже, подчеркнула эколог. К тому же, используя одноразовое, вы получаете вещь очень низкого качества, которая часто неудобна в эксплуатации и не доставляет эстетического удовольствия, предупредила эксперт. Она привела пример: бутылка питьевой воды объемом 0,5 л, которую чаще всего покупают, стоит в среднем 40 рублей. Бутыль воды 19 л – в среднем 600 рублей. Если купить 19 литров воды в бутылках по 0,5 л, то цена за литр составит в районе 80 рублей, а если тот же объем, но в 19-литровой бутыли – то всего 31 рубль. Получается примерно в 2,5 раза дешевле, сказала эксперт. Таким образом, гораздо выгоднее один раз купить многоразовую бутылку для питьевой воды, которая стоит в среднем 500-1000 рублей, и наливать в нее воду из больших бутылок, сказала Лакустова. А если поставить дома фильтр для питьевой воды, то расходы составят всего 2-3 тыс. рублей в год – на замену фильтров, добавила она.

Третий принцип экологичного потребления — покупать товары на развес, на разлив. В среднем товары без индивидуальной упаковки обходятся примерно на 20% дешевле, подчеркнула эколог. Таким образом можно покупать крупы, макароны, сухофрукты, овощи, фрукты, молочные продукты, чай, кофе, специи, конфеты, печенье, сыры, колбасы, выпечку, растительное масло и даже бытовую химию, рекомендовала Лакустова. Простой пример: гречка на развес обойдется примерно в 45 рублей за 1 кг, а в фабричной упаковке – около 70-80 рублей. Экономия почти в 2 раза, добавила эколог.

Четвертый принцип — выбирать сезонное и продукты местного производства.

«Продукты, произведенные в регионе потребления, как правило, стоят на 10-20% дешевле, благодаря экономии на логистике. То же относится к сезонным овощам и фруктам. Простой пример, разница в цене между сезонными яблоками и привезенными из-за границы может достигать 200-300%. Отечественный плод стоит примерно 80 рублей за 1 кг, а импортный – 150-200 рублей», — отметила Лакустова.

Пятый принцип — дарите вещам вторую жизнь. Очень часто мы не пользуемся вещью до тех пор, пока она не придет в негодность, в итоге на свалках оказываются практически новые детские товары, одежда, обувь, предметы мебели, гаджеты, пояснила Лакустова. Не спешите выбрасывать надоевшие, но вполне пригодные вещи, попробуйте продать их на специальных площадках, рекомендовала эксперт.

«Например, одной моей знакомой таким образом удалось заработать за год около 150 тыс. рублей на продаже детских вещей, из которых ее сын уже вырос», — заключила эксперт.

