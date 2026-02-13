Размер шрифта
Канаде предрекли расплату за ее политику в отношении России

Посол Степанов: Канаду ждет расплата за ее русофобскую политику
Ethan Cairns/Global Look Press

Русофобская политика Канады имеет свою цену, Оттава будет за нее расплачиваться и практически, и политически. Об этом РИА Новости заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

По словам посла, Москва имеет «самый широкий арсенал» мер воздействия на Канаду и ее союзников.

«За свою русофобскую политику Оттаве придется платить», — сказал он.

До этого Степанов заявил, что Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией, перспективы их стабилизации в данный момент не просматриваются даже на долгосрочном горизонте. Посол отметил, что сегодня между сторонами нет никаких двусторонних отношений в их классическом смысле.

5 января в пресс-службе МИД РФ заявили, что Россия запретила въезд в страну на постоянной основе 28 гражданам Канады, которые занимаются продвижением неонацистской идеологии.

Там отметили, что эти лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремятся «упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине».

Ранее Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады.
 
