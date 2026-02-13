«У нас не проходной двор»: ЛДПР — об отказе пускать сына Жириновского на «Жириновские чтения»

Сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО. В пресс-службе ЛДПР объяснили «Газете.Ru», что на мероприятии действовал пропускной режим, а Эйдельштейн намеренно игнорирует регистрацию, чтобы создать инфоповод и спровоцировать скандал.

«Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности. На международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения» действовала открытая регистрация для всех желающих. К слову о ней — ее без проблем, в отличии от Олега, легко прошли иностранные гости. Что еще раз указывает на то, что Эйдельштейн пришел на площадку «Жириновских чтений» вовсе не для того, чтобы почтить память своего отца. Из раза в раз, от мероприятия к мероприятию, вся его активность сводится исключительно к попыткам создать инфоповод за счет самого факта отказа входа на площадку. Которого он успешно достигает путем упрямого игнорирования правил для осуществления входа», — сказали там.

13 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что сына политика Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО из-за отсутствия его имени в списках. По данным канала, Эйдельштейн агрессивно пытался прорваться через охрану внутрь, требовал вызвать нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и обещал устроить проблемы организаторам мероприятия. Уточняется, что из-за конфликта пришлось вызвать Росгвардию, однако задерживать сына Жириновского не стали.

