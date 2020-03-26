Зараженный коронавирусом россиянин скончался на Кубе
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Минздрав Кубы сообщил о смерти россиянина, которому был поставлен диагноз коронавирус. Об этом сообщаетТАСС.
Отмечается, что 45-летний мужчина ранее был госпитализирован. Его анализы показали положительный результат на заражение новым типом коронавируса COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.