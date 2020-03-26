В приамурском аквапарке руку ребенка засосало в трубу

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В аквапарке Благовещенска руку ребенка засосало в трубу для циркуляции воды. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по Амурской области.

Как отмечается, ребенок находился в аквапарке с родителями.

Его притянуло к трубе во время купания. Мальчика госпитализировали с травмами.

По факту происшествия СК начал проверку, устанавливаются лица, отвечающие за обеспечение безопасности посетителей аквапарка.

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