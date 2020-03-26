Жительнице Челябинской области предъявили штраф за фейк о коронавирусе

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Жительнице города Озерск Челябинской области предъявили административный штраф 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщина в соцсетях разместила сообщение о заражении человека, сведения оказались недостоверными. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, в Озерске школьница просила администратора одного из пабликов опубликовать фейковую информацию о смерти от коронавируса. Подростку было вынесено официальное предупреждение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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