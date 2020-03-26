В Гидрометцентре рассказали о «болотистой» погоде в нерабочую неделю

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что конец рабочей недели в центре европейской части России будет «прекрасным», передает РИА «Новости».

Так, в эти дни ожидается солнечная безветренная погода с температурой воздуха +12 ... +15°С.

Однако, по словам синоптика, в воскресенье, 29 марта, погода начнет меняться, атмосферное давление понизится и дневные температуры упадут на 5-7°С.

При этом, сильных осадков и ветра синоптики не ожидают.

«Будет «болотистое», как говорят метеорологи, состояние атмосферы», — заключил метеоролог.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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