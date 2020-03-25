Собянин рассказал о ситуации с лабораториями на тест-системы по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ситуация с лабораториями на тест-системы лучше, чем в других регионах России и многих странах мира. Об этом он сказал в эфире телеканала ТВЦ.

Он объяснил это тем, что в столице изначально были развернуты федеральные мощности и лаборатории.

«Они всегда здесь существовали, просто были сориентированы на эту задачу», — сказал Собянин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 30 человек.

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