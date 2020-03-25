Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство намерено прекратить любые пассажирские перевозки через границы из-за ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны», — сказал премьер в ходе заседания правительства.

Отработать проект решения о закрытии границы с 28 марта Шмыгаль поручил профильным министерствам.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина вводит режим ЧС на 30 дней. Он продлится до 24 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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