Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство намерено прекратить любые пассажирские перевозки через границы из-за ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны», — сказал премьер в ходе заседания правительства.
Отработать проект решения о закрытии границы с 28 марта Шмыгаль поручил профильным министерствам.
Ранее Шмыгаль заявил, что Украина вводит режим ЧС на 30 дней. Он продлится до 24 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинское правительство вводит режим ЧС из-за коронавируса