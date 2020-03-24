Владельцы кинотеатров отреагировали на приказ о закрытии заведений
Ассоциация владельцев кинотеатров положительно отнеслась к приказу правительства закрыть развлекательные заведения в регионах России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам председателя объединения Олега Березина, приказ правительства стал «долгожданным решением» в сложившейся обстановке.
Ситуация на рынке кинопоказов из-за распространения коронавируса стала критичной, отметил он. Поручение оперативного штаба даст возможность владельцам кинотеатров официально оформить простой и решить вопросы с арендодателями и сотрудниками.
Ранее правительство поручило региональным властям приостановить работу ночных клубов, кинотеатров и иных развлекательных заведений на фоне распространения COVID-2019.
В России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, смертей нет.
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