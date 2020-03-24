Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по республике.

По данным следствия, ребенка похитили, когда ее мать вышла из палаты на процедуру. СК завел уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).

Как уточнили в МВД, новорожденная девочка была обнаружена живой. В настоящее время устанавливается личность ребенка.

«По предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник», — добавили в МВД.

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