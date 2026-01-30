Двое студентов провалились в котлован с кипятком в Оренбурге

Baza: в Оренбурге двое молодых людей провалились в яму с кипятком

В Оренбурге прохожие спасли двух молодых людей, которые по пояс провалились в яму с кипятком, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания студентов шла по улице Монтажников. Один из молодых людей не заметил ямы, образовавшейся из-за прорыва труб и упал, оказавшись по пояс в кипятке. Прохожие достали юношу и оттирали его снегом до приезда медиков, в это время в воду упал еще один студент.

Пострадавших госпитализировали с ожогами, подробности о их состоянии пока неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

До этого в Челябинской области мальчик провалился в колодец по пути из школы. Спасти ребенка не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фигурантами станут лица, ответственные за содержание коммунальных сетей.

Ранее в Омске пожилой мужчина получил ожоги 60% тела во время прогулки.