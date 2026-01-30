Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Командующему силами БПЛА ВСУ предъявили обвинения по 46 эпизодам

СК: командира ВСУ Бровди заочно обвинили в 46 преступлениях, среди них теракты
Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении командующего силами беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, позывной «Мадьр», вынесено новое обвинение — ему инкриминируют 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении ведомства.

До этого СК завершил расследование гибели российского военкора Анны Прокофьевой. Бровди заочно предъявлено обвинение в гибели журналистки, а также в совершении террористического акта, уголовное дело направлено в суд.

В октябре прошлого года Бровди взял на себя ответственность за удары по дамбе Белгородского водохранилища, заявив в своем Telegram-канале, что «его птицы нанесли визит». После атаки украинских беспилотников вода отошла от берега на несколько метров. В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские бойцы.

Ранее Бровди пригрозил России блэкаутами.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!