Командующему силами БПЛА ВСУ предъявили обвинения по 46 эпизодам

В отношении командующего силами беспилотных систем вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, позывной «Мадьр», вынесено новое обвинение — ему инкриминируют 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении ведомства.

До этого СК завершил расследование гибели российского военкора Анны Прокофьевой. Бровди заочно предъявлено обвинение в гибели журналистки, а также в совершении террористического акта, уголовное дело направлено в суд.

В октябре прошлого года Бровди взял на себя ответственность за удары по дамбе Белгородского водохранилища, заявив в своем Telegram-канале, что «его птицы нанесли визит». После атаки украинских беспилотников вода отошла от берега на несколько метров. В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские бойцы.

Ранее Бровди пригрозил России блэкаутами.