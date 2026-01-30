Размер шрифта
Мошенники начали использовать паспорта умерших людей

Мошенники начали оформлять сим-карты на паспорта умерших людей
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали массово использовать паспорта умерших людей, чтобы обойти запрет на регистрацию более 20 сим-карт на одного гражданина и более десяти на иностранца. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Злоумышленники оформляют сим-карты на паспортные данные умерших россиян. Кузнецов отметил, что в связи с этим объем серых и нелегальных сим-карт на рынке фактически не снизился.

«Мы у себя увидели индустрию паспортов умерших. Нет единой базы данных, приносишь фотографию в телефоне какого-то паспорта — получаешь свои 10 или 20 сим-карт», — сказал он.

В 2026 году в России ужесточили ответственность за нарушения при продаже сим-карт. Так, новые штрафы могут достигать 500 млн руб. Согласно поправкам в законодательство, операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах — наличие у них самозапрета на подключение и количество уже имеющихся номеров. В том случае, если их число окажется больше установленного законом максимума(20 сим-карт на одно физ.лицо — прим.ред.), то оператор вправе отказать в услуге связи.

Ранее в Госдуме предупредили о введении лимита на eSIM на одного человека.
 
