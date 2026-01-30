Размер шрифта
Стало известно, каким эффективным для КНР методом пользуются китайцы на авторынке в РФ

Автоксперт Коган: китайцы занимают место на авторынке, а потом уже разбираются
Cfoto/Global Look Press

Китайцы выходят на российский авторынок быстро, а затем адаптируются, поскольку такой подход считается эффективным в КНР. Об этом «Российской газете» рассказал председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров, основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган.

«Со стороны это выглядит как уверенный и продуманный рывок, но на практике часто оказывается, что рынок освоен быстрее, чем понят. Адаптация к местным условиям и ожиданиям покупателей, особенностям эксплуатации, сервисной реальности заметно отстает. Причина здесь не в ошибках, а в самой логике экспансии: сначала нужно занять место и закрепиться, а уже потом разбираться в деталях», — отмечает Коган.

Он пояснил, что такой подход эффективен в Китае, поскольку автопром «существует в режиме постоянного давления» и конкуренции, но на внешних рынках такой подходит приводит к разрыву: автомобили быстро появляются в продаже, но могут не учитывать местные нюансы, такие как климат, качество топлива или требования к надежности. Сервис и поставки запчастей часто формируются уже после начала эксплуатации.

При этом эксперт подчеркивает, что производители не безразличны к рынку — они оперативно исправляют ошибки и адаптируют продукт на основе обратной связи.

Ранее россиянам рассказали, оригинал каких документов должен быть у водителя в автомобиле.
 
