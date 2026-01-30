Размер шрифта
Трамп вспомнил о заслугах своей жены

Трамп признался, что его супруга Мелания помогла ему стать президентом США
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что его супруга Мелания помогла ему стать тем, кем он является сегодня. Об этом сообщает Fox News.

Журналист спросил Трампа, считает ли он, что смог быть стать тем человеком, которым являетесь сегодня, если бы не встретил свою жену. Политик пошутил, что ему задали «очень опасны вопрос».

«Думаю, она мне очень помогла... очень уважаемая, очень умная, очень рассудительная. Иногда, когда я не так рассудителен, она оценивает тебя», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп во время рождественского приема в Белом доме в шутку пожаловался, что публика больше любит первую леди. Стоя рядом с Меланией Трамп, президент страны отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».

Мелания Кнавс и Дональд Трамп вступили в брак 22 января 2005 года. 20 марта 2026 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. который стал для политика пятым ребенком.

Ранее Мелания Трамп высказалась о публичных танцах президента США.
 
