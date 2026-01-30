kp.ru: мужчина разбил подростку лицо корзиной в супермаркете Уссурийска

В Уссурийске мужчина ударил подростка пластиковой корзиной по лицу во время ссоры в очереди в супермаркете. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 24 января на кассе одного из магазинов. Конфликт между мужчиной и 15-летним школьником начался из-за того, что подросток начал выкладывать свои товары на ленту, не дождавшись, когда стоявший впереди мужчина закончит расчет.

В ходе ссоры мужчина схватил продуктовую корзину и ударил ею несовершеннолетнего по лицу. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее россиянин вывез односельчанина в лес, избил палкой и сам доставил в больницу.