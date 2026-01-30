Размер шрифта
Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: работу Путина на посту президента одобряют 79% граждан России
Работу президента России Владимира Путина на посту главы государства одобряют 79% граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг президента, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположное мнение о деятельности Путина высказали 8% опрошенных. Еще 13% респондентов не смогли определиться. О доверии к Путину высказались 77% опрошенных. Не доверяют российскому президенту 12% граждан, еще 11% затруднились с ответом.

По информации ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 января в 97 населенных пунктах 51 региона РФ. В нем поучаствовали 1,5 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6%.

Неделю назад о доверии к Путину высказались 79% граждан. Большинство опрошенных — 80% — считали, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями. Положительную оценку деятельности правительства дали 51% участников опроса.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.
 
