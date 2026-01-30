Врач заявила о сложностях диагностики вируса Нипах

Первые симптомы вируса Нипах могут напоминать проявление острого респираторного заболевания, что затрудняет постановку диагноза. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с ТАСС.

«У этой инфекции нет классических признаков, по которым ее можно заподозрить. В основном она начинается как ОРВИ. А потом уже впоследствии могут поражаться активно легкие, мозг и другие органы», — сказала она.

Малинникова добавила, что сейчас в России вируса Нипах нет. Распространяют его, напомнила специалист, летучие мыши.

До этого вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что Нипах не представляет угрозы для граждан России. Он напомнил, что вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем. У него алиментарный путь передачи. Заражение происходит при употреблении фруктов, которые были надкусаны летучими лисицами, или немытых плодов, поднятых с места, где обитают и испражняются эти животные.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус Нипах может вызывать бессимптомную болезнь.