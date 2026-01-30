«Ух, жаришка вас всех ждет!»: Кудрявцева засветила бюстгальтер на съемках «Суперстара!»

Телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках музыкального шоу «Суперстар! Битва сезонов», которое выйдет на канале НТВ 31 января, в провокационном образе. Об этом сообщает Voice.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кудрявцева рассказала подписчикам о старте съемок телепередачи. Она предстала на кадрах в судейском кресле рядом с коллегами Сергеем Соседовым, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской. Знаменитость выбрала для съемок что-то наподобие черного платья или длинного пиджака с глубоким вырезом, из‑под которого виден кружевной бюстгальтер. Ее образ дополнили «смоки айс» макияж, черный чокер и цепочка с крестом.

Позже Кудрявцева пожаловалась на утомительные съемки. Она пришла в студию в 9 утра и покинула ее только поздней ночью.

«Что-то мы задержались, так сказать. У нас съемка «Суперстара!», жаркие споры. Ух, жаришка вас всех ждет!» — поделилась она.

31 января в 21:20 на НТВ стартует новый сезон музыкального шоу «Суперстар!» — «Суперстар! Битва сезонов». Впервые в истории проекта на сцену выйдут победители и самые яркие участники всех пяти сезонов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

