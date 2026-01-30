Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

«Ух, жаришка вас всех ждет!»: Кудрявцева засветила бюстгальтер на съемках «Суперстара!»

Телеведущая Лера Кудрявцева появилась в дерзком образе на съемках «Суперстара!»

Телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках музыкального шоу «Суперстар! Битва сезонов», которое выйдет на канале НТВ 31 января, в провокационном образе. Об этом сообщает Voice.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кудрявцева рассказала подписчикам о старте съемок телепередачи. Она предстала на кадрах в судейском кресле рядом с коллегами Сергеем Соседовым, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской. Знаменитость выбрала для съемок что-то наподобие черного платья или длинного пиджака с глубоким вырезом, из‑под которого виден кружевной бюстгальтер. Ее образ дополнили «смоки айс» макияж, черный чокер и цепочка с крестом.

Позже Кудрявцева пожаловалась на утомительные съемки. Она пришла в студию в 9 утра и покинула ее только поздней ночью.

«Что-то мы задержались, так сказать. У нас съемка «Суперстара!», жаркие споры. Ух, жаришка вас всех ждет!» — поделилась она.

31 января в 21:20 на НТВ стартует новый сезон музыкального шоу «Суперстар!» — «Суперстар! Битва сезонов». Впервые в истории проекта на сцену выйдут победители и самые яркие участники всех пяти сезонов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус с обидой обратилась к матери в день ее рождения.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!