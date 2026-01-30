Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов

Союз кинематографистов РФ исключил актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Семерых культурных деятелей, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), исключили из Союза кинематографистов России за неуплату обязательных членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза.

«Исключить из Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Горбунова Алексея Сергеевича, Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича...», — говорится в документе.

Из состава Союза также были исключены актриса Елена Кучеренко, режиссер-документалист Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

После начала СВО Роднянский объявил о приостановке всех своих российских проектов и покинул страну. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ включило кинодеятеля в реестр иноагентов. Медиаменеджер был создателем украинского телеканала «1+1», возглавлял российскую корпорацию «СТС Медиа» и продюсировал фильмы «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), а также картины Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Дапкунайте также закрыла свое ИП и уехала из Москвы после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее защита кинопродюсера Роднянского подала жалобу на приговор суда в России.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!