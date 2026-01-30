Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов

Семерых культурных деятелей, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), исключили из Союза кинематографистов России за неуплату обязательных членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза.

«Исключить из Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Горбунова Алексея Сергеевича, Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича...», — говорится в документе.

Из состава Союза также были исключены актриса Елена Кучеренко, режиссер-документалист Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

После начала СВО Роднянский объявил о приостановке всех своих российских проектов и покинул страну. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ включило кинодеятеля в реестр иноагентов. Медиаменеджер был создателем украинского телеканала «1+1», возглавлял российскую корпорацию «СТС Медиа» и продюсировал фильмы «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), а также картины Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Дапкунайте также закрыла свое ИП и уехала из Москвы после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее защита кинопродюсера Роднянского подала жалобу на приговор суда в России.