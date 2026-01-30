В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных контрабандистов из Афганистана

Трех наркоконтрабандистов из Афганистана уничтожили на границе с Таджикистаном

Таджикские пограничники уничтожили в приграничном районе Хатлонской области трех вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

«Три вооруженных афганских наркоконтрабандиста из пяти, нарушивших границу, оказавших вооруженное сопротивление, уничтожены таджикскими пограничниками на территории Таджикистана в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области», — заявили в ведомстве.

23 декабря вооруженное столкновение произошло между таджикскими пограничниками и террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана. В ходе операции сотрудникам погранслужбы удалось обезвредить троих членов террористической организации, незаконно пересекших границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области. При этом двое пограничников получили несовместимые с жизнью травмы.

30 ноября в Таджикистане произошло вооруженное нападение боевиков из Афганистана, в ходе которого пострадали четыре гражданина Китая.

Ранее Таджикистан опроверг сообщения о совместной с Россией охране границы.