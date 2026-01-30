Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных контрабандистов из Афганистана

Трех наркоконтрабандистов из Афганистана уничтожили на границе с Таджикистаном
Максим Богодвид/РИА Новости

Таджикские пограничники уничтожили в приграничном районе Хатлонской области трех вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

«Три вооруженных афганских наркоконтрабандиста из пяти, нарушивших границу, оказавших вооруженное сопротивление, уничтожены таджикскими пограничниками на территории Таджикистана в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области», — заявили в ведомстве.

23 декабря вооруженное столкновение произошло между таджикскими пограничниками и террористами, проникшими на территорию Таджикистана из Афганистана. В ходе операции сотрудникам погранслужбы удалось обезвредить троих членов террористической организации, незаконно пересекших границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области. При этом двое пограничников получили несовместимые с жизнью травмы.

30 ноября в Таджикистане произошло вооруженное нападение боевиков из Афганистана, в ходе которого пострадали четыре гражданина Китая.

Ранее Таджикистан опроверг сообщения о совместной с Россией охране границы.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!