В падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал

В России отмечают падение потребления алкогольных напитков – так, по данным Росалкогольтабакконтроля, за прошлый год продажи спиртного упали на 9,3%. Однако все не так однозначно, ведь речь идет именно об официальной, легальной продукции – наравне со снижением ее потребления растет спрос на паленое спиртное. Об этом руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, во многом такая статистика связана с тем, что россияне стали чаще пить самогон, гаражную водку, товары серого импорта и прочий нелегальный алкоголь. Так, у граждан РФ насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, ежегодно производится до 200 млн литров самодельных спиртных напитков.

«Далеко не весь этот объем идет на личное потребление, которое разрешено законом. Значительная часть уходит на коммерческую реализацию — а это законом запрещено. Плюс существует проблема гаражной водки и серого импорта. Все это давит на легальный розничный оборот алкогольной продукции, значительно его понижая», — объяснил эксперт.

Он также напомнил о роли повышения цен на фоне роста акцизов – так, в этом году акцизы повысили на объем от 8,9 % до 31 % в зависимости от продукта. Больше всего цены подскочили на вино, однако, по мнению Черниговского, эта политика не совсем понятна. Повышать акцизы следует так, чтобы они не обгоняли инфляцию, убежден он. На текущий год эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение потребления алкоголя на 9-10%, подчеркивая, что по-прежнему во многом это будет обусловлено ростом спроса на «паленое» спиртное.

Комментируя данные о том, что молодежь стала чаще отказываться от алкогольных напитков, Черниговский отметил, что это связано с ценами, на фоне роста которых немногие сегодня могут позволить себе ходить по барам. На этом фоне растет потребление безалкогольных вин и пива, хотя по-прежнему спрос на них «исчезающе мал», заключил эксперт.

Напомним, по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году падение спроса на алкоголь составило 3,6% по сравнению с 2024 годом. Объем продаж составил 73,315 миллиона декалитров. При этом эксперты отмечают рост продаж ликеро-водочных изделий на 12,7% до 18,808 миллиона декалитров.

Общий объем продаж алкогольной продукции в РФ в 2025 году снизился на 9,3%, составив 205,798 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что в России могут кардинально изменить внешний вид бутылок с алкоголем.