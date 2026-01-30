Размер шрифта
Общество

Россиянке распилили дверь из-за застрявшего в ней котенка

В Челябинске женщине распилили дверь из-за застрявшего в ней котенка
Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинске спасли котенка, застрявшего в двери. Об этом сообщает УГОиЧС города.

Инцидент произошел на улице Дегтярева. Котенок оказался зажат в вентиляционном отверстии домашней двери и не смог выбраться из ловушки. Хозяйка животного вызвала на место сотрудников экстренных служб.

Для освобождения питомца прибывшим на место спасателям пришлось разобрать дверь и распилить ножовкой по дереву ту ее часть, в которой застрял котенок. В результате питомца удалось освободить.

До этого в Петербурге кота спасли из дымохода, где он застрял более чем на две недели. Волонтеры пытались достать его с помощью отверстия, которое проделали в соседней квартире. Добровольцы также планировали сделать еще одно отверстие, но прибегать к этому методу не пришлось.

Ранее пожарные приехали на вызов, чтобы спасти кота, запершегося в машине хозяйки.
 
