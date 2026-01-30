Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в зарубежные командировки

Спрос на зарубежные командировки у представителей российского бизнеса вернулся на уровень 2023 года, а доля международных перелетов в общем объеме командировок сократилась с 17% до 16%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Аэроклуб».

Средняя продолжительность зарубежной командировки выросла на 6%, до семи дней, при этом наиболее заметный рост зафиксирован у пассажиров бизнес-класса — на 12%, до 7,5 дня. Число перелетов бизнес-классом на международных направлениях выросло на 4%, а их доля увеличилась до 12% против 10% годом ранее.

«Тренд на более осознанное управление командировками внутри России оказался актуален и на международных маршрутах. На фоне сокращения общего числа поездок средняя длительность увеличивается, а рост доли бизнес-класса говорит о том, что в поездки чаще направляются сотрудники с задачами повышенной значимости, а сами командировки становятся более насыщенными по задачам», — отмечает Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Средняя стоимость авиабилета экономклассом на международных направлениях снизилась на 9% и составила 38,1 тыс. руб. за перелет в одну сторону. Бизнес-класс в

среднем обходился в 190 тыс. руб., что на 3% ниже уровня прошлого года. Самая низкая средняя стоимость перелета экономклассом была зафиксирована на маршрутах в Белоруссия — 12 тыс. руб. (-5%), Армению — 21 тыс. руб. (-11%) и Казахстан — 22 тыс. руб. (-12%). Самыми дорогими направлениями среди наиболее популярных зарубежных маршрутов стали Швейцария — 66 тыс. руб. (-1%), Франция — 58 тыс. руб. (-8%) и Испания — 57 тыс. руб. (-4%).

Лидером по числу зарубежных командировок в 2025 году вновь стал Китай, на него пришлось 18% всех перелетов деловых путешественников (16% в 2024 году) при

сохранении объемов прошлого года. Существенную часть спроса на командировки в Китай формировали нефтегазовая промышленность и энергетика, на которые пришлось 40% всех командировок в страну (38% годом ранее). Казахстан, занявший второе место, показал снижение объемов на 16% год к году. Основной вклад в динамику внесло сокращение поездок со стороны IT- и телеком-компаний (-57%): доля этой индустрии в деловых поездках в Казахстан снизилась с 35% до 18%.

Фармацевтический сектор, напротив, вырос на 20% и увеличил свою долю в структуре командировок в эту страну с 8% до 12%. Турция сохранила третью позицию, однако спрос на направлении сократился на 21%, а доля снизилась до 6% (7% в 2024 году). Узбекистан поднялся на четвертое место с седьмого: на фоне роста интереса со стороны ряда отраслей спрос на направление увеличился на 20% год к году, а доля выросла с 4% до 5%. В топ-10 наиболее популярных у представителей российского бизнеса зарубежных направлений также вошли Белоруссия (-1%, доля 5%), ОАЭ (-31%, доля 3%), Армения (-21%, доля 2%), Сербия (-59%, доля 2%), Грузия (+3%, доля 2%) и Индия (-14%, доля 1%). Среди городов лидируют Шанхай (-6% к 2024 году), Стамбул (-21%) и Минск (-1%).

«Наибольший спад спроса мы заметили на командировки в Сербию: годом ранее она занимала четвертое место в общем рейтинге зарубежных направлений и была номером

один у IT- и телеком-компаний, в 2025 году страна выпала из топ-5, при этом общий объем командировок сократился на 59%. Похожие тенденции мы видим и в других

странах, традиционно востребованных у IT-сегмента, в том числе, в Казахстане и Турции. Это может говорить о трансформации модели работы IT-компаний – отказе от зарубежных хабов и переходу к локальной операционной структуре», — комментирует Юлия Липатова.

Чаще всего в зарубежные командировки, как и годом ранее, отправлялись сотрудники IT- и телеком-компаний, однако их доля сократилась до 18% (28% в 2024 году). Число

зарубежных поездок в нефтегазовой промышленности и энергетике сократилось на 6%, при этом доля отрасли выросла до 14% (13% в 2024 году). Фармацевтические компании сохранили объем командировок за рубеж на уровне прошлого года и увеличили долю до 8% (7% в 2024 году).

