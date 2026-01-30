Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Попавший в плен майор ВСУ копал окопы из-за долга за разбитую машину

РИА: майор ВСУ отправился на фронт, чтобы расплатиться с долгом, и попал в плен
Oleksandr Klymenko/Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области отправился на линию фронта как простой солдат, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, но попал в плен. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина задолжал крупную сумму за разбитый автомобиль иностранного производства. Ради этого он отправился выполнять задачи рядового солдата, добавили там.

Ранее попавший в плен украинский военный сообщил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляло солдат на сумском направлении преодолевать большие дистанции пешком, чтобы сохранить военную технику, которой и так не хватает.

По словам бойца, что наибольший дефицит техники наблюдается в пограничных отрядах ВСУ. Кроме того, он отметил, что солдатам зачастую не хватает и провизии.

Ранее пленный из ВСУ рассказал, как проводник на позиции застрелил солдата-инвалида.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!