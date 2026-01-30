РИА: майор ВСУ отправился на фронт, чтобы расплатиться с долгом, и попал в плен

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области отправился на линию фронта как простой солдат, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, но попал в плен. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина задолжал крупную сумму за разбитый автомобиль иностранного производства. Ради этого он отправился выполнять задачи рядового солдата, добавили там.

Ранее попавший в плен украинский военный сообщил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляло солдат на сумском направлении преодолевать большие дистанции пешком, чтобы сохранить военную технику, которой и так не хватает.

По словам бойца, что наибольший дефицит техники наблюдается в пограничных отрядах ВСУ. Кроме того, он отметил, что солдатам зачастую не хватает и провизии.

Ранее пленный из ВСУ рассказал, как проводник на позиции застрелил солдата-инвалида.