Прокуратура Кузбасса организовала проверку всех домов-интернатов региона

В Кемеровской области после ЧП проверят все 13 психоневрологических интернатов

В Кемеровской области после ЧП в Прокопьевском интернате прокуратура организовала проверку всех 13 домов-интернатов, которые находятся на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Петровича Зайцева прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса организована проверка всех [расположенных на территории региона] 13 домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства», — говорится в сообщении.

В Прокопьевском доме-интернате, где в январе не выжили девять пациентов, прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм.

В ведомстве рассказали, что забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования не проводилась.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых пациентов не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее в Госдуме задали властям Кузбасса один вопрос после трагедии в интернате.