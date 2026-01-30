Размер шрифта
Орешкин рассказал о последствиях для стран G-7 от антироссийских санкций

Егор Алеев/РИА Новости

Санкции стран «Большой семерки» (G7) привели к тому, что валюты этих стран потеряли свои роли в мировой экономике. Об этом заявил замглавы администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По его словам, страны G7 серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике. Орешкин добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют этих стран.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, страны Запада ввели антироссийские санкции. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению.

29 января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что полный запрет на морские сервисы и различные ограничения по удобрениям обсуждаются в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России.

В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в обращении к главам МИД стран Евросоюза заявил, что альтернативы санкциям против России нет.

Ранее стало известно, что США хотят ввести санкции против теневого флота России.
 
