В России предлагают запретить алкоголь в аэропортах

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах
В российских аэропортах предлагают полностью запретить продажу алкоголя. С такой идеей выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его словам, этот запрет коснется в том числе ресторанов и магазинов беспошлинной торговли. Причиной тому — нетрезвые путешественники, которые часто, поднявшись на борт, устраивают дебоши, срывают и задерживают рейсы. Это приводит авиакомпании и наземные службы к многомиллионным убыткам. Кроме того, человек, поднявшийся на борт нетрезвым, угрожает общей безопасности.

«Мы видим реальные случаи, когда из-за одного дебошира пассажирам приходится переживать огромные неудобства: рейсы срываются, лайнеры возвращаются к перрону, сотни людей задерживаются», — отметил депутат.

Панеш отметил, что штрафы от 500 рублей до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток не решают данную проблему, поэтому необходимо ужесточать наказание за дебош на борту и вводить полный запрет на продажу алкоголя в аэропорту.

Ранее пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новокузнецка и выломал дверь.
 
