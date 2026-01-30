Размер шрифта
В США призвали конгресс проконтролировать соглашение по Гренландии

Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Конгресс США должен проконтролировать заключение любого соглашения или поправок к договорам по Гренландии. Об этом в статье для The Hill написали политик-республиканец Марк Расикот и бывший заместитель помощника министра финансов США Грег Уилсон.

«Конгресс должен вмешаться и в полной мере использовать свои конституционные полномочия для контроля за любыми будущими рамочными соглашениями или поправками к договорам по Гренландии. Нам необходимо заверить наших союзников по НАТО в том, что Соединенные Штаты являются ценным партнером, которому они могут полностью доверять», — отметили они, добавив, что перед разработкой будущего соглашения, конгресс должен убедиться, что США «не будут втянуты в предотвратимый конфликт».

По словам авторов, конгресс должен контролировать ситуацию, чтобы «избежать дальнейших односторонних угроз, которые неоправданно обостряют международную напряженность». Также органу необходимо вмешаться в процесс, чтобы подтвердить свои конституционные полномочия «как отдельной, но равноправной ветви власти», считают Расикот и Уилсон.

Расикот и Уилсон добавили, что Трампу для обеспечения безопасности в Арктике нужна не Гренландия, а «постоянные, мирные и взаимовыгодные» отношения с Данией и всеми членами НАТО.

22 января Трамп сообщил о достижения соглашения по Гренландии с генсеком НАТО Марком Рютте. Американский президент отметил, что на встрече была разработана основа для будущего договора по острову и всему Арктическому региону. Затем издание The Times написало, что среди пунктов соглашения есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, создание командного центра НАТО в Гренландии, а также получение американцами доступа к полезным ископаемым и введение для них «исключительного режима».

Затем агентство Reuters сообщило о том, что представители Дании, Гренландии и США встретились для обсуждения безопасности в Арктике.

Ранее в Гренландии предотвратили попытку поднять флаг США.
 
