В Киеве без отопления остаются несколько сотен домов

Кличко: в Киеве без теплоснабжения остаются еще 378 домов

По состоянию на 30 января в Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Большинство из них-на Троещине. Часть-в нескольких других районах столицы», — написал он (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Газета.Ru»).

В течении прошедших суток отопление вернули еще в 150 домов, сообщил градоначальник.

Незадолго до этого в пресс-службе коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» сообщили, что в Чернигове с 30 января будет временно прекращена подача горячей воды в дома из-за дефицита тепловой мощности. В областном центре нет достаточного ресурса, чтобы одновременно обеспечить горожан горячей водой и отоплением.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.