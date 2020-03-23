В Мьянме врачи подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
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В Мьянме врачи подтвердили, что двое мужчин заразились коронавирусом: пишет Myanmar Times со ссылкой на местный минздрав.
Сообщается, что заболели 26-летний приехавший из Великобритании гражданин Мьянмы и 36-летний обладатель американской грин-карты.
По информации издания, заразившиеся изолированы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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