В Мьянме врачи подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

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В Мьянме врачи подтвердили, что двое мужчин заразились коронавирусом: пишет Myanmar Times со ссылкой на местный минздрав.

Сообщается, что заболели 26-летний приехавший из Великобритании гражданин Мьянмы и 36-летний обладатель американской грин-карты.

По информации издания, заразившиеся изолированы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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